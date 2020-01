Napoli, Insigne: «Che rammarico con la Fiorentina. Alziamo la testa»

Le dichiarazioni di Lorenzo Insigne, intervenuto nel pre-partita allo Stadio San Paolo prima di Napoli Lazio

Interpellato dai microfoni di Rai Sport, Lorenzo Insigne ha parlato del momento di crisi del suo Napoli nel pre-partita della gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Ecco le sue parole.

«Sappiamo che non stiamo disputando il campionato che tutti si aspettavano, ma ora dobbiamo stare tutti tranquilli e pensare alla gara di stasera che è importante, cercando di passare il turno a tutti i costi».

Insigne ha poi aggiunto: «Come mai questa differenza nel rendimento fra campionato e coppe? Non lo so. So solo che in settimana ci stiamo impegnando per riportare in campo le cose che ci chiede il mister Sappiamo che con la Fiorentina non è stato fatto e quello è il rammarico più grande, ma ora non bisogna abbattersi. Bisogna alzare la testa e mettere tutti qualcosa in più perché il Napoli può stare in questa posizione di classifica».