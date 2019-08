Napoli, Insigne: «Con la Juve indizi per lo Scudetto? No, troppo presto»

Napoli, Insigne parla dell’imminente sfida con la Juventus: «Spero di uscire dallo Stadium con un risultato positivo. Scudetto? Ancora presto»

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida alla Juventus. Ecco le sue parole:

«È una gara molto sentita e speriamo di fare una grande partita e uscire dallo Stadium con un risultato positivo. La stiamo preparando come tutti gli altri anni e come tutte le partite perché è una gara come le altre. Darà un indizio per lo Scudetto? No, è solo la seconda di campionato. Sarri? Spero per lui che sia in campo, ma noi dobbiamo solo pensare a giocare».