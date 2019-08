Napoli, Insigne parla in vista della grande partita contro la Juventus, in programma sabato sera all’Allianz Stadium di Torino

Lorenzo Insigne ha parlato a Radio Kiss Kiss del big match di sabato contro la Juventus: «Juve–Napoli? Viviamo la settimana come tutte le altre, siamo sereni ma sappiamo che è una partita sentita» .

«Sarri avversario? Sarà una strana sensazione, ma non dobbiamo più pensarci.

Scudetto? Il mister ce l’ha sempre detto dal primo giorno del ritiro, quest’anno abbiamo qualcosa per arrivare fino in fondo.Io Callejon e Mertens giochiamo a memoria».