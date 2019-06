Napoli, Insigne sogna la Liga? Spunta l’ultimatum di De Laurentiis

Il Napoli valuta la cessione di Lorenzo Insigne. L’attaccante potrebbe andare via e preferirebbe la Liga spagnola

Lorenzo Insigne lascia il Napoli? L’attaccante, stando a quanto riferito da Il Mattino, vorrebbe proseguire la carriera nella Liga spagnola ma le offerte dell’Atletico Madrid non soddisfano il Napoli.

Il presidente De Laurentiis, con le sue dichiarazioni, avrebbe di fatto lanciato una sorta di ultimatum: niente rinnovo, via solo per 90 milioni di euro ma l’offerta deve pervenire nelle prossime settimane e non a fine mercato.