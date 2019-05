Napoli-Inter, 37ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Napoli-Inter – Allo stadio ‘San Paolo’ di Napoli, gli azzurri di Carlo Ancelotti ricevono la squadra guidata da Luciano Spalletti nella gara valida per il 37° turno di Serie A. Napoli già certo del secondo posto in classifica (76 punti) e reduce da tre vittorie di fila, ultima delle quali maturata sul campo della Spal. L’Inter (66) proviene dalla vittoria interna sul Chievo ed è chiamata a far punti per rafforzare il terzo posto. Nella gara d’andata, i nerazzurri ebbero la meglio a San Siro per 1-0 grazie a una rete segnata da Martinez.

Napoli-Inter 1-0: tabellino

MARCATORI: 16′ Zielinski

Napoli-Inter: diretta live

26′ Errore di impostazione di Perisic e contropiede di Ruiz che, ai 20 metri, serve l’accorrente Ghoulam: il tiro dell’algerino finisce alto

22′ Mertens va alla conclusione da fuori area: pallone insidioso, Handanovic para

21′ Cross di Ghoulam dalla sinistra e bell’anticipo aereo di Asamoah su Milik

18′ Inter in avanti: cross di Politano dalla destra e palla a Perisic che, da buona posizione, conclude in modo impreciso

16′ IL NAPOLI E’ IN VANTAGGIO! RINVIO ERRATO DI ASAMOAH, PALLONE A RUIZ CHE SERVE ZIELINSKI: IL POLACCO CONCLUDE DI DESTRO DAI 20 METRI E INFILA IL PALLONE ALL’INCROCIO DEI PALI. 1-0

13′ Il primo calcio d’angolo della gara è per il Napoli

12′ Milik, servito da Callejon, conclude dai 18 metri: palla alta

9′ Koulibaly viene ammonito per un fallo su Politano nei pressi del lato corto dell’area

6′ Inter in avanti: appoggio di Martinez per Nainggolan che conclude dal limite, palla deviata dalla difesa e poi controllata da Karnezis

3′ Prima occasione per il Napoli: cross basso di Malcuit dalla destra e conclusione di prima di Mertens, palla alta

1′ La partita è iniziata! Calcio d’avvio dell’Inter

Squadre in campo al ‘San Paolo’, tra poco il calcio d’avvio di Napoli-Inter!



Napoli-Inter: formazioni ufficiali, sorpresa Karnezis, ci sono Politano e Martinez

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Ruiz; Milik, Mertens.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Martinez.

Napoli-Inter: probabili formazioni e pre-partita

Napoli: Ancelotti, senza gli infortunati Ounas e Chiriches, deve sciogliere alcuni dubbi per la formazione iniziale. In porta spazio a Meret, davanti al quale, in linea di difesa, sono pronti Malcuit (o Hysaj), Albiol, Koulibaly e Ghoulam (favorito su Mario Rui). A centrocampo si scaldano Callejon, Allan, Ruiz e Zielinski; in attacco, Mertens pare favorito su Insigne per far coppia con Milik. Inter: Spalletti non può contare su de Vrij e deve valutare le condizioni di Politano (convocato ma non al meglio). Davanti alla porta di Handanovic, si va verso la conferma della linea difensiva formata da D’Ambrosio, Skriniar, Miranda e Asamoah; in mezzo al campo Brozovic dovrebbe essere affiancato da Vecino (pronti anche Gagliardini e Borja Valero). Sulla trequarti, probabile spazio a Candreva, Nainggolan e Perisic; davanti, Martinez pare favorito dal 1′ su Icardi.

Napoli-Inter, i precedenti

I precedenti totali in Serie A tra Napoli e Inter sono 145. Bilancio a favore dei nerazzurri con 64 vittorie, 36 pareggi e 45 successi azzurri. In campionato, l’Inter non vince in casa del Napoli dall’ottobre 1997 (0-2).

Napoli-Inter, l’arbitro della partita

Napoli-Inter sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno Ranghetti e Bindoni, Di Bello il quarto uomo. Al Var, Banti e Fiorito (Avar). Doveri non ha mai diretto la sfida tra Napoli e Inter. Con questo arbitro, per la squadra azzurra, 22 partite con 13 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte; 14 invece i precedenti per i nerazzurri (bilancio di 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

