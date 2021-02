Napoli, interesse del Bayern Monaco per Koulibaly: la situazione

Napoli, c’è l’interesse del Bayern Monaco per Kalidou Koulibaly: ne ha parlato l’agente del giocatore con Aurelio De Laurentiis

Fra gli incontri avuti nel corso delle ultime settimane, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche con Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly.

secondo quanto riferito da Tuttosport, il procuratore del difensore senegalese avrebbe portato all’attenzione del numero del Napoli l’interesse del Bayern Monaco per il suo assistito.

La valutazione fatta dalla squadra tedesca però, 45 milioni, per il momento è valutata come troppo bassa per prendere in considerazione l’ipotesi di una cessione.