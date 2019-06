Napoli, James addio Coppa America: è tempo di pensare al futuro

La Colombia saluta la Coppa America dopo essere stata eliminata dal Cile ai calci di rigore. Ora James può pensare al suo futuro

Un’eliminazione cocente per la Colombia di James e Ospina che, dopo aver dominato il girone di ferro con Paraguay e Argentina, saluta la Coppa America eliminata dal Cile ai calci di rigore, uscendo di fatti dalla corsa alla finale del Maracana con l’ottimo bottino di 3 vittorie e un pareggio. Adesso la trattativa con il Napoli può entrare nel vivo e nella prossima settimana sono attese novità.

Il Napoli continua a trattare col Real Madrid, forte della disponibilità del calciatore. Si cerca di convincere Florentino Perez a cedere all’ipotesi del prestito con diritto di riscatto, ma la casablanca temporeggia. Non è tanto un problema di milione più o milioni meno, quanto la speranza motivata che qualcuno possa inserirsi riconoscendo alle merengues in forma istantanea la cifra che il Real vorrebbe per la cessione a titolo definitivo del colombiano. Questo inserimento potrebbe arrivare dall’Atletico Madrid: nonostante le diverse smentite di cui si legge, rilanciamo ancora una volta la possibilità che i colchoneros abbiano un ruolo concreto nella corsa al diez. Conferme in tal senso arrivano sia da persone vicine al calciatore che da altre vicine al suo agente Jorge Mendes.