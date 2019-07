Napoli-James, l’Atletico umilia il Real in amichevole: e adesso?

L’Atletico umilia il Real in amichevole e durante la partita scatta anche la rissa. Con quale faccia adesso Florentino venderà James ai cugini?

Con il calcio di oggi e le sue estati profondamente diverse rispetto al passato, capita anche di trovarsi a commentare un derby di Madrid di fine luglio che si gioca dall’altra parte del mondo. La pazzesca notte del New Jersey è destinata a restare nella storia del calcio madrileno, nonostante non ci fosse alcuna posta importante in palio. Alla fine del primo tempo l’Atletico guidava già 5-0 nei confronti dei cugini del Real e in apertura di ripresa i colchoneros realizzano la sesta rete che segna il passivo record per i blancos nella storia del derby di Madrid. La goloeada continuerà con la settima marcatura (7-3 il finale).

Poche ore prima della partita, dalla Spagna si era diffusa un’indiscrezione che avrebbe voluto un Real Madrid pronto a fare dietrofront e trattenere James, in virtù del grave infortunio di Asensio e la cessione di Ceballos all’Arsenal. Decisione convinta o strategia di mercato? Non è ancora dato di sapersi, ciò che è certo è che se già prima Florentino aveva diverse perplessità all’idea di cedere il colombiano ai rivali di sempre, mai adesso potrebbe fare davvero questo smacco al madridismo. Incredibile come, in certi contesti particolari, una banale amichevole possa influire su una trattativa milionaria. Alla finestra resta il Napoli, che potrà far ulteriormente leva su Florentino Perez per convincerlo ad accettare il prestito, ovviamente non qualora il Real decidesse davvero di trattenere James (con quale entusiasmo resterebbe dopo le ennesime parole di sfiducia espresse da Zidane?). Sarebbe avventato immaginare automatici sviluppi immediati per la trattativa con il Napoli, ma ciò che è certo, è che la principale rivale che da due mesi, a pari degli azzurri, è a caccia del colombiano, potrebbe improvvisamente ritrovarsi fuori corsa E questa, ovviamente, è una buona notizia.