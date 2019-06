Napoli, James Rodriguez: «Il futuro dipende dal Real»

Il Napoli sogna l’arrivo di James Rodriguez. Il giocatore colombiano ha parlato dell’interesse del club azzurro

James Rodriguez nel mirino del Napoli. Il colombiano è il grande colpo sognato da Ancelotti e dai tifosi. Il giocatore ha parlato dopo la gara di Copa America della sua Colombia: «Futuro? Non so ancora dove giocherò il prossimo anno».

Prosegue James: «Io sono concentrato sulla Copa America. Restare a Madrid o andare al Napoli? Dipende dal club, ci sono persone in società che fanno tanto ed io da qui non posso far nulla. Se ho sentito Zidane? No, non ho parlato con lui».