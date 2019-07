Napoli, James vuole l’Atletico? Non è una novità: la situazione

Secondo Marca, James avrebbe espresso il suo desiderio di giocare con l’Atletico Madrid, ma non è una novità. Tutto dipende ancora dal Napoli

La prima pagina di Marca stupisce soltanto chi con troppa superficialità affermava che James Rodriguez avrebbe lasciato il Real solo per giocare con il Napoli. Ovvio che non funzioni così per un calciatore di questo livello che è stato messo così brutalmente alla porta dal suo club di appartenenza. In questi casi si lavora su più tavoli e così come James ha subito detto di sì al Napoli quando Ancelotti gli ha presentato il progetto e Giuntoli ha illustrato a Mendes le cifre del possibile contratto, allo stesso modo il colombiano non si è negato a Simeone e all’Atletico.

Dall’Atletico Madrid filtra che la preferenza del colombiano sia per il progetto di Simeone, mentre da Napoli addirittura si parla di un patto di acciaio tra il giocatore e l’azzurro. Ciò che è certo è che per James sarebbero gradite entrambe le destinazioni, poco importa quale sia davvero la preferita finchè ancora non ce n’è una che convinca in tutto e per tutto Florentino Perez. Il Napoli per ora non ha chiuso perchè resta sulle sue pretese di prestito con diritto, a dispetto di un Real che vorrebbe soldi subito e cessione a titolo definitivo. Formula che l’Atletico potrebbe offrire, ma neanche questo basterebbe, perchè il presidente dei blancos non verrebbe dare un suo ex gioiello ai colchoneros, rinforzando ulteriormente i cugini dopo avergli già venduto Marcos Llorente. Il Napoli resta avanti dunque, forte di questo, ma non potrà continuare a tirare la corda in eterno, anche perchè pare che Florentino Perez non abbia particolarmente apprezzato le uscite pubbliche di De Laurentiis. 60-40% in favore del Napoli, facendo il giochino delle probabilità. Anche se la trattativa è ancora tutta da sbloccare e, alla luce dei fatti, il vero favorito potrebbe essere un terzo incomodo.