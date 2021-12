Napoli, Juan Jesus: «Siamo arrabbiati. Condizionati dagli infortuni»

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha commentato il pareggio subito in rimonta contro il Sassuolo

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato in mixed zone al termine della partita contro il Sassuolo commentato il pareggio per 2-2 subito in rimonta.

RABBIA – «Quando perdiamo giocatori importanti è possibile che la squadra si condiziona, ci sono state delle situazioni in cui potevamo gestire meglio il possesso della palla. Del resto eravamo sul due a zero. Ma ora dobbiamo restare concentrarci sull’Atalanta. Dove trovare la forza? Lavorare, riposare, mangiare bene e dormire. Sarà difficile, ma giochiamo a casa nostra quindi dobbiamo portare i tre punti a casa. Dobbiamo gestire meglio la partita, se abbiamo la palla dobbiamo giocarla meglio. Il campionato è ancora lungo. Se Spalletti si è arrabbiato? Lo siamo tutti».