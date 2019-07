Napoli, Koulibaly pensa il gioco in modo propositivo

Koulibaly è determinante nella fase di possesso del Napoli. Un dato mostra le sue strepitose doti in impostazione

Nel calcio di oggi, in cui l’azione inizia dal basso, i difensori stanno sempre di più diventando i veri registi delle proprie squadre. Koulibaly ne è un esempio, visto che il giocatore del Napoli è eccezionale in fase di impostazione, un’evoluzione accentuatasi con Sarri. Il senegalese è molto bravo in particolare nel servire i centrocampisti alle spalle della pressione rivale.

Kalidou Koulibaly ha concluso la Serie A 18/19 come il giocatore con la piú alta percentuale di passaggi in avanti (riusciti) sul totale di passaggi completati: il 47.68% con 27.91 passaggi in avanti riusciti p90', 6.12 in più di Marlon secondo. 👇https://t.co/eMAmEJPeIp pic.twitter.com/mYVTCMAHCm — CalcioDatato (@CalcioDatato) July 24, 2019

Come si può vedere nel grafico di Calcio Datato, è il giocatore della Serie A che effettua più passaggi in avanti se si fa una relazione coi passaggi totali. Sarà determinante per la squadra che ha in mente Ancelotti.