Napoli, Koulibaly: rifiutati 90 milioni per il senegalese

Il Corriere dello Sport riporta di un’offerta di 90 milioni da parte del Real Madrid rifiutata dal Napoli per Kalidou Koulibaly

Il Napoli alza il muro per Kalidou Koulibaly. Lo riporta il Corriere dello Sport che racconta di un’offerta da 90 milioni proveniente dal Rea Madrid, rifiutata in un amen dalla società partenopea.

Ramadani, procuratore di Koulibaly, oltre ad aver fatto pervenire la proposta del Real ha sottolineato come anche il PSG stia valutando la possibilità di sferrare l’assalto a KK. Alle stesse condizioni pensate dai Merengues. Per portarlo via da Castelvolturno, però, servirà ben altro