Napoli, la follia di Meret sulla punizione di Lacazette! – VIDEO

Si mette malissimo per il Napoli: l’Arsenal va clamorosamente in vantaggio grazie alla punizione magistrale di Alexandre Lacazette. Il tiro del francese è letale, ma pesa l’errore di valutazione clamoroso di Alex Meret.

Il portiere, al momento del tiro, compie un movimento sulla destra senza avere una visuale adeguata. Il campione dei Gunners lo fredda quindi sul primo palo.

Ecco il video:

Lacazette just scored this free kick. This is pure filth. Banger. 🔥🔥 pic.twitter.com/MxawnTI1cC

— World Cup (@FlFAWC2018) April 18, 2019