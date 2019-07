Napoli, la grande Coppa d’Africa di Koulibaly

Koulibaly ha disputato una Coppa d’Africa eccezionale col Senegal. I numeri dimostrano quanto sia stato fondamentale

Il Senegal di Koulibaly è in finale di Coppa d’Africa, dove affronterà l’Algeria. Il difensore del Napoli è uno dei leader dei suoi e i numeri certificano la sua importanza tattica.

Kalidou Koulibaly nella Coppa d'Africa 2019 (p90): ▪️12.63 palle recuperate

▪️4.74 duelli difensivi vinti (80%)

▪️6.32 intercetti

▪️1.26 passaggi vs area

▪️12 passaggi nella 3/4 avv

(miglior difensore)

▪️14.84 passaggi progressivi

(miglior difensore) pic.twitter.com/kVRD37cEUd — CalcioDatato (@CalcioDatato) July 15, 2019

In particolare, oltre all’80% di duelli vinti, è degna di nota la sua crucialità in fase di impostazione. E’ il primo difensore del torneo per passaggi nella trequarti avversaria. A causa della squalifica, non scenderà però in finale contro l’Algeria.