Napoli, le solite voci su Albiol che poi resta; Manolas è quasi impossibile

Come ogni anno l’ex Real Madrid viene dato di ritorno in Spagna, ma poi resta sempre a Napoli. Difficile se non impossibile Manolas

Come “Una poltrona per due” a Natale, c’è il possibile ritorno di Albiol in Spagna a giugno. Nonostante il papà del giocatore avesse confermato meno di un mese fa che “al 100% Raul sarebbe rimasto a Napoli fino a scadenza del suo contratto“, le voci che vorrebbero un ritorno in Liga dello spagnolo sono tornate come ogni anno in auge. Questa volta non sarebbe il Valencia, ma il Villarreal ad avere intenzione di riportarlo in Spagna.

Tali voci vorrebbero il Napoli puntare su Manolas per rimpiazzare l’ex madridista, ma questa sarebbe un’operazione ai limiti dell’impossibile. Sia Albiol che Manolas hanno una clausola, il primo da 4 milioni, il secondo intorno ai 37. Sono entrambe clausole che potremmo in un certo senso definire simboliche, perchè basse rispetto al valore reali dei calciatori. Nel caso di Albiol non può davvero far notizia che ci siano club che vogliano pagarla: dove lo trovi un difensore migliore a quella cifra? Per questo motivo non è tanto un discorso di disponibilità di un club a pagare la clausola, quanto del giocatore ad accettare il trasferimento e Albiol, per ora, sembra ancora preferire restare a Napoli. Un discorso simile in un certo senso lo si potrebbe fare per il greco: in un mercato in cui i difensori forti costano così tanto, avere una clausola a quella cifra è quasi come essere un parametro zero. Manolas lo sa e lo sa soprattutto il suo agente Mino Raiola, il quale ha intenzione di far partire un’asta per l’ingaggio partendo da una base di 5 milioni. Un’asta a cui il Napoli non si iscriverà di sicuro, a meno che il partente nel cuore della difesa non sia Albiol, ma Koulibaly. Di questo, per ora, non c’è sentore.