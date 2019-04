Napoli, 24 legni in stagione: primato nei top 5 campionati europei

Il Napoli ha preso 24 legni in stagione tra pali e traverse: si tratta di un primato nei top 5 campionati europei

Il Napoli vince contro il Frosinone e consolida il secondo posto in classifica. Nonostante gli azzurri non abbiano più obiettivi da qui fino al termine della stagione, la squadra di Ancelotti è ufficialmente qualificata per la prossima Champions League.

C’è però un dato negativo che riguarda il Napoli. I partenopei sono infatti la squadra che ha preso più legni di tutte le altre in Serie A. Nel corso della stagione 2018/19 gli azzurri hanno preso 24 pali e traverse. Un dato che rende il Napoli primo nei top 5 campionati europei.