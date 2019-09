Aspettando Napoli-Liverpool, tradizionale pranzo UEFA tra delegazioni dei club nell’incantevole scenario di Villa D’Angelo

A picco sul mare, nella meravigliosa location di Villa D’angelo che il club azzurro sempre sceglie per i suoi eventi, si è tenuto il pranzo UEFA tra delegazioni di Napoli e Liverpool che, da protocollo, anticipa sempre le sfide di Champions ed Europa League. Menù tradizionale napoletano a base di pesce che gli inglesi hanno particolarmente gradito, insieme alla vista panoramica mozzafiato sul golfo partenopeo. Per il Napoli ha fatto gli onori di casa il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, mentre per gli inglesi si distinguono le presenze del CEO del Liverpool Peter Moore (impegnato nel taglio della torta) e accanto a lui Andy Hughes, capo dell’ufficio esecutivo.

“Sempre bello incontrare i nostri amici del Liverpool, per la quinta volta in poco più di un anno” scrive il Napoli sui suoi profili social.