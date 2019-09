Dallo Stadio San Paolo, prima giornata del gruppo E della Champions League 2019/20 tra Napoli e Liverpool: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Andrea Falco inviato da Napoli) – Per il debutto in Champions, il Napoli ritrova il Liverpool campione d’Europa. Per provare a ripetere l’impresa riuscita un anno fa, Ancelotti lascia fuori Zielinski e sceglie Lozano in coppia con Mertens in avanti. Può sorridere Klopp che recupera in extremis Robertson a sinistra.

Sintesi Napoli Liverpool – MO VIOLA

1′ – Partita iniziata – Il Napoli sfida i campioni d’Europa del Liverpool

2′ Salah in contropiede – Banale palla persa di Callejòn apre al contropiede dell’egiziano, fondamentale il raddoppio di Koulibaly che giunge in soccorso di Mario Rui e mette in corner

6′ Due volte Fabian Ruiz – Lancio nello spazio per Insigne che serve a rimorchio Fabian, lo spagnolo calcia dal limite, respinge Adrian, riprova Fabian, ancora Adrian! Lozano ribadisce in rete ma era in fuorigioco.

20′ Meret si oppone a Manè – Insigne tenta un tunnel sprovveduto, il Liverpool recupera palla e mette subito in moto il senegalese: attento Meret sulla conclusione

25′ Matip anticipa Lozano – Gran cross di Mertens dalla destra, attento il mastodontico centrale dei reds che toglie la palla dalla testa di Lozano

37′ Super Koulibaly – Firmino in percussione semina il panico nella difesa azzurra, ma Koulibaly gli sradica ancora una volta il pallone sul più bello. Gran partita del senegalese finora

Napoli-Liverpool, il tabellino:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano.

A disp: Ospina, Llorente, Elmas, Maksimovic, Zielinski, Ghoulam, Milik. All: Ancelotti

Liverpool (4-3-3): Adrian, Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané.

A disp: Kelleher, Wijnaldum, Lovren, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Shaqiri.

All: Klopp

Arbitro: Brych (Germania)

