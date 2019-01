Il Napoli non molla la presa su Stanislav Lobotka: Giuntoli tratta con il Celta Vigo, offerto un prestito oneroso con diritto di riscatto.

È Stanislav Lobotka il grande obiettivo del Napoli per il centrocampo. Viste le difficoltà nell’arrivare a Nicolò Barella, per il quale il Cagliari non si smuove dalla richiesta di 50 milioni di euro, gli azzurri hanno virato in modo deciso sul ventiquattrenne che gioca nella Liga. In tal senso, nonostante la concorrenza non manchi, continua in modo serrato la trattativa fra il D.s. Giuntoli e il Celta Vigo, club proprietario del cartellino del centrocampista slovacco.

Secondo quanto riporta stamane “Il Corriere dello Sport”, il club partenopeo punta a giocare d’anticipo e vorrebbe chiudere già ora l’affare, per disporre immediatamente delle prestazioni del giocatore. Il dirigente azzurro avrebbe così offerto ai galiziani un prestito oneroso con diritto di riscatto da esercitare poi a giugno. La strategia è chiara: aggirare la clausola da 50 milioni stabilita dal Celta per il giocatore, che ha un contratto fino al 2023 con gli spagnoli. L’affare non è semplice, ma il Napoli spera in un segnale di apertura per la cessione del centrocampista, che in questa stagione ha disputato appena 13 gare finora nella Liga.

In uscita è invece sempre più probabile la cessione di Marko Rog. Il talento croato non è riuscito a sfondare come ci si aspettava in Italia. In totale per lui 52 presenze e soli 2 gol in Serie A in 3 stagioni all’ombra del Vesuvio, senza mai convincere appieno. Sono 11 invece le apparizioni stagionali, 9 in campionato e 2 in Champions, con appena 337 minuti sul campo. Il Napoli ascolta per lui i potenziali acquirenti: in quest’ottica prende quota l’ipotesi Siviglia, mentre con le difficoltà ad arrivare a Kouamé del Genoa, scema l’ipotesi di un futuro in rossoblù per l’ex Dinamo Zagabria.

IL NAPOLI SULLE TRACCE DI MOUKOUDI