Nel weekend potrebbe esserci la svolta per l’acquisto del messicano. La famiglia si dice ben felice dell’operazione

Il Napoli stringe per Hirving Lozano, ormai poco più che un separato in casa al Psv Eindoven. Negli ultimi giorni si stanno discutendo i dettagli definitivi con Raiola, soprattutto in riferimento ai diritti di immagine e alle commissioni da riconoscere al super agente: distanze non incolmabili, ma che si ampliano a causa di rapporti tra le parti non idilliaci nell’ultimo periodo.

Negli ultimi giorni, complici le parole del presidente De Laurentiis, sono venute a galla mille e una leggende su un presunto ostracismo da parte della moglie del giocatore nei confronti del trasferimento a Napoli. La famiglia Lozano in realtà è molto seccata da tutto ciò, e al netto di qualche riserva iniziale che c’era stata, come vi raccontiamo da più di un mese è da tempo in attesa che si sblocchi la trattativa, perchè el Chucky vuole fare il grande salto e ad oggi il Napoli è l’unica squadra che glielo offrirebbe concretamente. Domani Lozano e signora riceveranno in Olanda la visita di altri parenti molto vicini, che verosimilmente vorranno esser loro vicini nei primi giorni a Napoli. questo potrebbe essere un segnale di come a breve possa esserci una svolta nell’operazione che dovrebbe concludersi al ritorno della spedizione azzurra dalla tournee americana.