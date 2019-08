Napoli Lozano, si può. Da superare gli ultimi due ostacoli

Napoli Lozano, De Laurentiis ha intenzione di regalare il messicano ad Ancelotti. Rimangono da superare gli ultimi due ostacoli

Quasi sfumato James Rodriguez e con Pepè ufficialmente all’Arsenal, al Napoli non rimane che cautelarsi andando a pescare in casa Psv per Lozano. Considerati i lunghi viaggio a cui i partenopei si sottoporranno a giorni, è probabile che le accelerate avvengano la settimana prossima.

La Gazzetta dello Sport fa sapere che per il messicano sono rimasti da superare due dettagli. Il primo riguarda i diritti di immagine, poiché vanta alcuni ricchi contratti pubblicitari. L’altro è la moglie, che non sembra entusiasta di trasferirsi in Italia.