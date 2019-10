Napoli, Malcuit convocato dal Marocco: il terzino rifiuta

Kevin Malcuit ha risposto “no” alla chiamata della Nazionale di calcio del Marocco: ecco il motivo dietro al rifiuto

Rispedita al mittente la convocazione del Marocco: Kevin Malcuit non ha intenzione di vestire la maglia della Nazionale di calcio del paese nordafricano. Il motivo? Il terzino spera di rappresentare la Francia.

Come fa sapere France Football, il giocatore del Napoli, nato in Francia e naturalizzato marocchino, con tanto di doppio passaporto, avrebbe risposto “no” alla convocazione perché spera in una chiamata di Deschamps.