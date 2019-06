Napoli-Manolas, ore decisive per un capolavoro di mercato: la situazione

Le prossime 48 ore decisive per l’approdo di Kostas Manolas al Napoli. Anche Diawara nell’operazione con Veretout che si avvicina al Milan

Il Napoli ha le mani su Kostas Manolas, l’operazione potrebbe chiudersi nelle prossime 48 ore. La posizione della Roma è paradossale: la tanto rivendicata clausola rescissoria da 36 milioni scatta dal primo 1 luglio, ma è assolutamente nell’interesse dei giallorossi chiudere entro il 30 per le note e annose questioni legate al Fair Play finanziario. Da una parte il club di Pallotta vorrebbe tenere alta l’asticella del prezzo, dall’altra ogni ora che passava è stato costretto a fare un passo indietro.

La differenza l’ha fatta la volontà di Manolas, che ha un accordo col Napoli su base quinquennale. Il club azzurro è stato straordinario a sondare e convincere il greco già in tempi non sospetti, muovendosi prima di tutti e anticipando così la concorrenza, che da luglio in poi sarebbe potuta diventare molto vasta.

Ad accelerare ulteriormente la trattativa subentra il discorso del centrocampista in entrata per la Roma. Dopo il controsorpasso del Milan nella corsa a Veretout, ecco che quel Diawara che il Napoli voleva inserire nell’affare e che veniva visto nella capitale come un’opzione appena gradita ma non necessaria, è diventato adesso una vera e propria esigenza di mercato per i giallorossi. La valutazione fatta del guineano in questa trattativa, 18 milioni circa, sarebbe comunque un affare per la stessa Roma, considerando che l’ex Bologna è un classe ’97 con ancora ampissimi margini di miglioramento. L’affare conviene a questo punto a tutti, nelle prossime ore la fumata bianca definitiva che regalerà al Napoli una delle coppie difensive più forti d’Europa.