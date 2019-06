Mario Rui in uscita dal Napoli, il suo agente l’ha proposto alla Lazio che già negli scorsi mesi aveva manifestato interesse

Prima che al grande nome in entrata, la caccia del Napoli è aperta al miglior acquirente per i propri esuberi o per quei giocatori, come Mario Rui, che hanno deciso e richiesto di cambiare aria.

Il portoghese piace a tante squadre anche se per ora nessun discorso è entrato ancora nel vivo e non c’è una papabile destinazione che in questo momento abbia un vantaggio sull’altra. Il sogno del giocatore, per stessa ammissione del suo agente Mario Giuffredi in una recente intervista a Radio Marte, sarebbe approdare al Benfica, dove il ragazzo ha disputato l’ultimo anno del settore giovanile prima di iniziare il viaggio che l’ha portato in Italia ormai 8 anni fa. Da quel che ci risulta però, l’interesse al Da Luz è ricambiato fino a un certo punto e il Benfica preferirebbe sostituire Grimaldo con un nome più importante. Maggiore invece è l’interesse dello Sporting, club in cui il ragazzo è cresciuto e che volentieri gli darebbe il bentornato. Ovviamente il portoghese piace tanto anche in Italia. In primis al Toro di Mazzarri, inoltre Marco Giampaolo che lo ha allenato a Empoli è un suo grande estimatore e questo potrebbe farlo rientrare in un’eventuale lista del Milan. La nuova pista, che proprio nuovissima non è, porta alla Lazio di Inzaghi. Il giocatore è da tempo gradito a Tare e il suo procuratore ha fatto un sondaggio esplorativo riscontrando segnali positivi di gradimento da parte dell’area tecnica biancoceleste. Lulic non è più giovanissimo, Lukaku non ha mai trovato continuità e Durmisi ha tutt’altro che convinto nella sua prima stagione. Con la probabile uscita degli ultimi 2, ecco che Mario Rui diventerebbe un profilo molto interessante per la Lazio, abbinando una discreta affidabilità nel rendimento a un’accessibilità dei costi che faciliterebbe l’affare.