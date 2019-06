Napoli, mercato terzini: Hysaj verso l’Atletico, per Trippier in pole la Juve

Napoli e Atletico Madrid vicini all’intesa per la cessione dell’albanese, su Trippier c’è la Juve, per ora avanti con Malcuit

Con i colpi da 90 alle porte, il Napoli lavora anche sul mercato in uscita per finanziare le grandi operazioni che intende perfezionare in entrata. L’arrivo di Di Lorenzo ha aperto ormai da un mese a un’inevitabile cessione di Hysaj, che dopo i sondaggi poco concreti di Manchester United e Juventus è vicino all’intesa con l’Atletico Madrid, che lo segue da anni. Al Napoli andrebbero circa 20 milioni di euro.

Per ora la fascia destra azzurra resta affidata alla strana coppia Di Lorenzo – Malcuit e il nome di Trippier resta una suggestione lontana, seppur non irrealizzabile. In questo momento l’inglese è però in cima alla lista dei desideri della Juventus per il sostituto eventuale di Cancelo, in trattativa da tempo col City di Guardiola. Il Manchester United, che era la prima squadra della lista per Trippier che preferisce restare in Inghilterra, avrà problemi ad acquistarlo dal Tottenham in virtù dei rapporti burrascosi con il presidente Levy. Ecco che spunta la Juve, che non intende pagare i 35 milioni di sterline richiesta dal Tottenham, ma che intende trattare. Il Napoli tornerebbe su un altro esterno soltanto dopo l’eventuale uscita di Malcuit che in questo momento non ha offerte, ma non è detto che a luglio la situazione non possa cambiare.