Napoli, Mertens e Callejon rimangono le certezze. Ma sul futuro…

Napoli, Mertens e Callejon titolari contro il Salisburgo ma col futuro in bilico. Stallo sui loro rinnovi: c’è distanza tra domanda e offerta

Carlo Ancelotti non ha dubbi: il suo Napoli deve continuare a puntare su Mertens e Callejon. I due giocatori saranno sicuramente titolari contro il Salisburgo ma, il loro futuro, rimane ancora tutto da decifrare.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come ci sia tanta distanza tra domanda e offerta per i rispettivi rinnovi e, sopratutto, di come sia sempre elevato il pressing della Cina. De Laurentiis non si opporrebbe a una loro cessione, poiché vuole abbassamento degli stipendi per i giocatori più esperti.