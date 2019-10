Napoli, Mertens: «Non firmerò per un’italiana. Penso al record»

Napoli, Dries Mertens parla del suo momento con la squadra azzurra, dal record di Maradona al rinnovo

Dries Mertens ha concesso un’intervista al portale belga RBTF: «Record di Maradona? Certo che ci penso, tutti me ne parlano! Sono abbastanza orgoglioso di avvicinarmi così tanto a una leggenda come Diego».

«Rinnovo? Posso dire solo che voglio rimanere al Napoli. Se me ne andrò dal Napoli mi mancherà tutto. Sicuramente non mi vedo firmare per un altro club italiano. Mi farebbe sentire strano perché io mi sento a casa a Napoli».