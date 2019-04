Napoli: Mertens raggiunge Cavani, il gol numero 104 è una perla! – VIDEO

Mertens disegna una traiettoria bellissima e segna il 104° gol con la maglia del Napoli: raggiunto il bomber Cavani! – VIDEO

Dries Mertens raggiunge Edinson Cavani al 3° posto nella classifica marcatori con un gol favoloso: il tiro a giro è imprendibile, e Radu non può che raccogliere il pallone in rete. Si tratta del 104° gol in azzurro per il folletto del Napoli. Il gol è arrivato al San Paolo: il talento belga ha siglato il suo gol numero 50 tra le mura amiche.

Il numero 14 ora punta Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro conta 115 reti con il Napoli. Mertens ha la possibilità di entrare nella leggenda, sorpassando anche il favoloso numero 10 dell’Argentina, da molti considerato il calciatore più forte di sempre. Resta stabile al primo posto della classifica marcatori azzurra Marek Hamsik, a quota 121 gol. Ecco il video del gol: