Ecco le parole di Mertens dopo la spumeggiante vittoria contro la Roma: dalla sfida contro l’Arsenal alle voci sull’infortunio

Dries Mertens non dimenticherà la partita contro la Roma. Il giocatore ha lasciato il segno contro i giallorossi: la sua rete gli ha permesso di raggiungere il grande Edinson Cavani nella classifica dei bomber del Napoli.

Il belga ha commentato così la prestazione dei partenopei:«Penso che oggi abbiamo meritato. Nel primo tempo non abbiamo fatto più gol, ma nella ripresa abbiamo cominciato subito bene e fatto il nostro gioco». Il Napoli dovrà fronteggiare l’Arsenal, ma la sfida contro gli inglesi in Europa League non è un chiodo fisso:«Questi sono passi in avanti per la squadra, non pensiamo solo all’Arsenal. Pensiamo a tutte le gare, dobbiamo migliorare anche per l’anno prossimo».

Mertens ha anche commentato il record di gol personale con il Napoli, scherzando sull’ex compagno Hamsik:«Mi fa molto piacere aver raggiunto Cavani e Vojak, son giocatori importanti. Bello agganciarli o superarli, ma voglio continuare a segnare. La stagione non è ancora finita, vediamo. Il record di Hamsik? Quando è andato via un po’ mi ha fatto piacere perché non poteva più segnare». Battuta finale sull’infortunio:«Il contrasto? Successo tutto in un duello con Kolarov, che è una bestia, sono stato toccato dietro al ginocchio e mi faceva un po’ male. Ma ora sto bene».