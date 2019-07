Napoli, Milik: «Vogliamo vincere. Sarri Juve? Non mi interessa»

Milik non vede l’ora di iniziare la nuova stagione con il Napoli: l’obiettivo è uno solo. Il polacco snobba il “tradimento” di Sarri

Arkadiusz Milik ha ribadito la volontà del Napoli di vincere il campionato ai microfoni di Sky Sport.

Ecco le sue parole dal ritiro di Dimaro: «Quest’anno come sempre vogliamo vincere, ci proviamo da tanti anni ma non ci riusciamo. Sarri Juve? Dico la verità, non mi interessa molto dove è andato. Lui è un grande professionista, fa delle scelte e dobbiamo rispettarlo».