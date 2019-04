Napoli, la missione rimonta non è impossibile: ecco il dato dei precedenti

Il San Paolo chiede a gran voce una rimonta: ecco i precedenti del Napoli in vista della missione contro l’Arsenal in Europa League

Il pubblico è rimasto molto deluso dalla sconfitta dell’andata e ha chiesto senza mezzi termini una rimonta al Napoli. Carlo Ancelotti dovrà centrare l’impresa se vuole evitare la pioggia di critiche. L’Arsenal parte avvantaggiato visto il 2-0 in Inghilterra, ma nulla è ancora deciso. Certo, però, la strada è tutta in salita per i partenopei.

Anche se i precedenti contro le inglesi non sono così drammatici, il Napoli difficilmente nella sua storia è riuscito a compiere una rimonta dopo una sconfitta nella sfida d’andata in Europa. Nello specifico, in Champions League e in Europa League gli azzurri sono riusciti a ribaltare l’esito soltanto tre volte su dodici. L’Arsenal può sorridere, pur consapevole che il calcio non è solo questione di numeri.