Napoli, non bastano i sorteggi per dimenticare: Orsato non andava designato

L’argomento centrale a Napoli è nella sensazione di affronto per la designazione di Orsato in occasione della gara dell’Allianz Stadium

Diciamolo subito: per la maggior parte della sua carriera Daniele Orsato di Schio si è dimostrato un grande arbitro, forse insieme a Rocchi e Rizzoli il miglior italiano del dopo Collina. Tuttavia, l’esperto fischietto non andava designato per Juventus-Napoli. E’ questo l’argomento che maggiormente fa discutere in queste ore all’ombra del Vesuvio. Più del mercato, e dell’ennesimo tentativo per Icardi. Più della Champions, e del sorteggio stavolta finalmente benevolo venuto fuori dall’urna di Montecarlo (c’è il Liverpool, si, ma Salisburgo e Genk ‘confermano’ la posizione del Napoli in seconda fascia).

Non serve alimentare sospetti della vigilia e surriscaldare ulteriormente il clima, certo. Ma questa responsabilità, oltre ai media, avrebbe dovuto prendersela anche il designatore, che invece con questa scelta ha reso inevitabile il mal contento generale. L’errore di Orsato con Pjanic, ma in generale un po’ tutta la direzione dell’ormai celeberrimo Inter-Juventus di due stagioni fa, ha scippato un pezzo di scudetto al Napoli. L’ha scippato per intero in realtà, stando a quello che disse De Laurentiis al termine di quella stagione, ma pensarla così sarebbe forse un errore. Questo non è vittimismo, anche perchè è abbastanza prevedibile che Orsato, con la forte motivazione di garantirsi un riscatto rispetto alla notte che ha imbrattato la sua carriera, farà una gran prestazione. La designazione dell’arbitro di Schio per Juventus-Napoli è però uno schiaffo all’orgoglio di milioni di tifosi azzurri, che a causa della disattenzione e della sua mancanza di lucidità, o forse di coraggio, si erano visti spezzare il sogno da un direttore di gara. Di quell’episodio se ne è parlato forse per troppo poco tempo, la stessa Napoli ci aveva messo grossomodo una pietra sopra. Nessuno dei vertici arbitrali, ne Orsato stesso, ha dato spiegazioni in merito a quella notte a San Siro. Di conseguenza, sarebbe stato meglio continuare a far finta di niente e non rivedersi più.