Napoli, nome nuovo: stuzzica Baptiste Santamaria

Il Napoli pensa a Baptiste Santamaria, centrocampista classe 1995 di proprietà dell’Angers Le ultimissime notizie

Nome nuovo nel mercato del Napoli. Il club azzurro ha messo nel mirino Baptiste Santamaria, calciatore classe 1995. Il centrocampista milita nell’Angers, formazione della Ligue 1.

Secondo Sky Sport, il club azzurro valuterà le prestazioni del giocatore in questo inizio di campionato francese, decidendo poi se ingaggiarlo o meno. Nome nuovo dunque per Carlo Ancelotti: la società di De Laurentiis pensa a Santamaria per il futuro.