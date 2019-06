Napoli, non solo James Rodriguez: altri tre possibili affari con il Real

Il Napoli potrebbe concludere diversi affari con il Real Madrid. Stuzzicano Llorente, Theo Hernandez e Ceballos

Napoli e Real Madrid alle grandi manovre. Secondo As, Aurelio De Laurentiis nei colloqui avuti con la dirigenza spagnola per parlare di James Rodriguez, che non dovrebbe essere riscattato dal Bayern, ha parlato anche di tre talenti che potrebbero diventare azzurri nelle prossime settimane.

Il Napoli ha chiesto informazioni per il centrocampista classe 1994 Marcos Llorente, per l’esterno sinistro classe ’97 Theo Hernandez e per Dani Ceballos, centrocampista classe ’96. Tre giocatori che piacciono. Primi sondaggi.