Napoli, Ospina e Osimhen ci saranno a Leicester: il Governo inglese modifica la legge

Non ci saranno problemi a Leicester per il Napoli: Ospina e Osimhen non dovranno andare in quarantena e ci saranno quindi in Europa League

Sospiro di sollievo in casa Napoli in vista dell’esordio stagionale in Europa League in casa del Leicester. C’era infatti preoccupazione per le situazioni di Ospina e Osimhen provenienti dal Sudamerica e dalla Nigeria, Paesi considerati in zona rossa in Inghilterra e quindi obbligati alla quarantena.

Ma, come riportato dal Times, il Governo inglese avrebbe modificato questa legge per i calciatori che entrano in territorio britannico. Chi dovrà giocare competizioni UEFA sarà quindi esente dalla quarantena.