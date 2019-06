Napoli, passi in avanti per Manolas: chiusura in arrivo?

Il Napoli vuole Kostas Manolas. Il difensore greco lascerà la Roma per gli azzurri: si intravede il traguardo finale

Ore decisive per il futuro di Kostas Manolas. Il difensore della Roma sta per lasciare i giallorossi: il greco, se tutto andrà come deve andare, firmerà un nuovo contratto con il Napoli.

Secondo Sky Sport c’è la volontà di chiudere e la fumata bianca dovrebbe arrivare in giornata per la famosa questione plusvalenza. In mattinata sono stati fatti passi in avanti concreti. Manolas è più vicino al Napoli.