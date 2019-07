Napoli, Pepè sceglie l’Arsenal: il colpo dell’estate è ancora rimandato

L’offerta dell’Arsenal per il talento ivoriano supera quella del Napoli che è a un passo dal vedere nuovamente rimandata la chiusura del colpo in attacco

L’Arsenal supera il Napoli per Pepè, garantendo agli agenti le commissioni richieste e al giocatore un ingaggio migliore oltre che un’esperienza in Premier League, la cui concorrenza è estremamente difficile da battere oggi per un club italiano che non sia la Juventus. All’ombra del Vesuvio i tifosi sono spazientiti e perplessi dall’ennesima situazione di mercato che si è chiusa con un nulla di fatto. Il Napoli però non ha particolari responsabilità: tratta su più tavoli alla ricerca dell’affare giusto alle condizioni ritenute idonee. “Il 31 agosto saremo tutti felici“, ha pronosticato più di una volta Ancelotti, e a questo punto, il cerchio si stringe attorno a tre nomi: Icardi, Lozano e James Rodriguez.

Sfumato Pepè, con cui comunque ancora non è detta l’ultima parola, il sogno potrebbe essere prenderne due tra l’argentino, il messicano e il colombiano. Per Icardi sarà necessario aspettare agosto inoltrato, per James, oggi più lontano dall’Atletico Madrid, che il Real faccia le sue valutazioni definitive, mentre Lozano oggi potrebbe costare meno, con De Laurentiis che, una volta sistemati gli ultimi dettagli con Raiola, soprattutto relativi ai diritti di immagine, potrebbe sferrare il colpo in ultima istanza.