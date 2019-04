Per Lorenzo Insigne spuntano Liverpool e Chelsea: l’attaccante del Napoli tentato dalla Premier League, ma occhio anche al Paris Saint-Germain…

Le ultime frizioni con l’ambiente partenopeo e con Carlo Ancelotti potrebbero far propendere Lorenzo Insigne a fine stagione per una decisione clamorosa: quella di dire addio dopo una carriera intera al suo Napoli. Se ne parla ormai, senza troppe smentite, già da diversi giorni: per l’attaccante azzurro, del resto, non mancherebbero le eventuali offerte sia in Italia (si era parlato prima di Milan e poi ieri dell’ipotesi di un clamoroso scambio addirittura con l’Inter), sia soprattutto all’estero. A muoversi verso un eventuale addio di Insigne sarebbe il suo agente Mino Raiola, con cui è atteso un confronto nei prossimi giorni: secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbero almeno un paio di club inglesi pronti a fare un passo nei confronti del giocatore.

Il primo di questi sarebbe il Liverpool, che già mesi fa dopo una sfida di Champions League tramite Jurgen Klopp aveva manifestato apertamente il proprio gradimento nei confronti del capitano napoletano. Il secondo sarebbe, nemmeno a dirlo, il Chelsea di Maurizio Sarri: con l’ex allenatore azzurro – la cui permanenza a Londra però resta ancora da valutare – il rapporto di Insigne sarebbe più che ottimo. Al di là di tutto la Premier League tenterebbe non poco Lorenzo, senza però sottovalutare altre ipotesi, come quella che porta direttamente al Paris Saint-Germain, club con cui Raiola ha ottimi rapporti e nel quale gioca già un altro italiano: Marco Verratti.