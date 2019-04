Insigne alla presenza numero 300 in azzurro. Dopo Napoli-Arsenal il capitano punta Christian Maggio e il suo record

Serata speciale per Lorenzo Insigne, a prescindere dal risultato: il giocatore scenderà in campo in occasione di Napoli-Arsenal conquistando la presenza numero 300 con la maglia azzurra.

Il capitano è settimo nella classifica delle presenze in tutte le competizioni coi partenopei: è vicinissimo il sorpasso su Christian Maggio, a quota 308. Comanda la graduatoria Marek Hamsik con 520 presenze. Seguono Giuseppe Bruscolotti (511), Antonio Juliano (505), Moreno Ferrario (396) e Ciro Ferrara (322).