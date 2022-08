Napoli, prime insufficienze per Kvaratskhelia: «Non s’innesca»

Prime insufficienze per il talento del Napoli Kvaratskhelia, per nulla decisivo contro la Fiorentina

Una partita complicata di Kvaratskhelia contro la Fiorentina e per il talento del Napoli ecco arrivare le prime insufficienze dai quotidiani sportivi. Per il Corriere dello Sport, la prestazione del georgiano è da 5,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Poco servito. Quando ha il pallone tenta l’affondo, ma Dodo è veloce e lo contiene. Non è quello della domenica precedente che aveva infiammato il Maradona: non s’innesca e non innesca. Ma prima di uscire trova il modo di servire un cross perfetto per Lozano».