Napoli, Giuffredi annuncia: «Prolungati i contratti di Mario Rui e Di Lorenzo»

Tutto fatto per il rinnovo dei contratti di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo. A confermarlo è proprio l’agente, Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

«Incontro per il rinnovo? In realtà c’è stato giovedì scorso, sia per lui che per Di Lorenzo. Mancano dei dettagli ma in linea di massima abbiamo trovato l’accordo per prolungare i contratti dei due calciatori. Si tratta di limare i dettagli e procedere. De Laurentiis ha dimostrato di essere un signore e di riconoscere quello che i giocatori fanno in campo».