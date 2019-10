Napoli, questione San Paolo: accordo trovato con il Comune

Fumata bianca in casa Napoli: c’è l’ok per la convenzione con il Comune del capoluogo campano per il San Paolo

Dopo anni di contrasti e di tira e molla, finalmente il Napoli ha trovato l’accordo con il Comune per la convenzione per lo stadio San Paolo. Intesa trovata per i prossimi 10 anni (cinque più cinque, come specifica la Gazzetta dello Sport).

Manca solo la firma, ma l’assessore Borriello ha rotto il silenzio. Ecco le sue parole a Radio Marte: «Si, è arrivata la fumata bianca per 4,4 milioni circa. Si è lavorato molto arrivando alla definizione del tutto senza rateizzazione».