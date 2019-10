Napoli, rapporti freddi tra De Laurentiis e Ancelotti: ecco perché

Napoli, rapporti sempre più freddi tra il presidente De Laurentiis ed il tecnico Ancelotti: ecco il perché

Clima freddo, in casa Napoli, tra il presidente De Laurentiis ed il tecnico Ancelotti. Alla base dello scenario attuale – secondo La Gazzetta dello Sport – il deludente avvio di stagione da parte dei partenopei.

Il patron, in particolare, non avrebbe gradito la sconfitta interna con il Cagliari ed un turnover esasperato di partita in partita. De Laurentiis, inoltre, sarebbe stizzito dal fatto che in Nazionale i suoi giocatori si esprimano meglio che con la casacca del club.