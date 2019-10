Napoli, Mertens e Callejon: c’è distanza per i rinnovi

Mertens e Callejon, i due azzurri sono entrambi in scadenza di contratto il prossimo giugno

Gennaio non è poi così lontano e prima che arrivi il nuovo anno il Napoli dovrà necessariamente risolvere i casi legati ai rinnovi di Mertens e Callejon.

I due hanno il contratto in scadenza a giugno ma in mancanza di un accordo sul prolungamento potrebbero anche decidere di accordarsi con un altro club a gennaio. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport la distanza tra domanda e offerta sarebbe davvero troppa: Callejon infatti guadagna 3 milioni a stagione e il Napoli vorrebbe rinnovargli l contratto per altri due anni ma a 1 milione. L’agente dello spagnolo invece vorrebbe chiedere un premio economico per quanto fatto dal suo assistito in questi anni. Situazione simile quella del belga che di milioni ne guadagna 4 e che il Napoli vorrebbe ridurre a 2.5.

Sullo sfondo rimane anche la tentazione cinese con Rafa Benitez e una pioggia di soldi assicurati.