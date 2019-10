Napoli, rinnovo Callejon e Mertens: ecco la nuova offerta

Il Napoli non vuole separarsi da Dries Mertens e Josè Maria Callejon: previsto un incontro con gli agenti per la nuova offerta

Da anni sono trascinatori del Napoli e anche questa stagione sono centrali nel progetto di Ancelotti. Josè Maria Callejon e Dries Mertens hanno il contratto in scadenza nel giugno 2020: inevitabilmente, il club azzurro ha già cominciato a parlare con entrambi di un eventuale rinnovo di contratto.

Pur di non farli andare via a zero, De Laurentiis è pronto ad un ingente sforzo economico. Secondo Gianluca Di Marzio il presidente del Napoli ha proposto un triennale da quattro milioni più bonus all’attaccante e tre anni anche al numero 7, alle medesime cifre che lo stesso Callejon percepisce al momento. Ora la palla passa ai due azzurri.