Napoli, rinnovo Insigne: c’è l’indizio che fa sperare i tifosi

Il rinnovo di Lorenzo Insigne è ancora un tabù per il Napoli, ma c’è un indizio che fa sperare i tifosi

In casa Napoli, nonostante un inizio di stagione coi fiocchi, tiene sempre banco il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro sta giocando, alla grandissima, con un contratto in scadenza tra meno di un anno e con le trattative che non sono mai partite. Fino a qualche tempo fa, la permanenza del capitano sembrava quasi impossibile ma col passare dei giorni le cose sarebbero cambiate.

E, come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe un indizio che potrebbe far sperare i tifosi. Insigne ha infatti comprato una nuova villa, in fase di ristrutturazione, a Posillipo per immergersi ancor di più nel cuore della sua gente. E sarebbe così spiegata la voglia del calciatore di restare a Napoli e non andarsene in giro per l’Italia e l’Europa alla ricerca di una nuova squadra.