Napoli, rischi un’altra stagione senza titoli. Serve un’impresa in stile Juve

L’Arsenal domina il Napoli, che ora rischia di uscire anche dall’Europa League. Ancelotti studia Juventus-Atletico Madrid

Il Napoli tornerà a casa da Londra frustrato e amareggiato per la gara disputata contro l’Arsenal (2-0). I Gunners hanno vinto concedendo qualcosa agli azzurri, ma il vantaggio poteva essere ben più ampio date le occasioni sciupate dai padroni di casa. Alex Meret ha salvato, per quanto possibile, i compagni, ma il parziale non lascia ben sperare in vista del ritorno al San Paolo.

Sicuramente il più arrabbiato è Carlo Ancelotti: non è certo la gara che aveva preparato e immaginato. Ora il Napoli rischia seriamente di uscire dall’Europa League dopo essere stato eliminato dalla Champions League e dalla Coppa Italia, senza menzionare il divario con la Juventus in campionato. Eppure, il tecnico partenopeo dovrebbe guardare proprio in casa dei bianconeri. I ragazzi di Max Allegri erano usciti sconfitti dal match d’andata contro l’Atletico Madrid ma hanno poi portato a termine una rimonta incredibile all’Allianz Stadium. Il Napoli non può contare su Cristiano Ronaldo, ma la squadra può e deve offrire una prova d’orgoglio per dimostrare il proprio valore ai tifosi. Coraggio, cuore, grinta, fortuna: sono questi gli elementi che serviranno agli azzurri per salvare una stagione fino ad oggi fallimentare. Il San Paolo chiede una risposta. E, nel frattempo, Ancelotti sta chiedendo all’amico CR7 il numero di Allegri…