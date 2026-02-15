Ultime Notizie
Napoli-Roma streaming gratis: dove vederla in diretta live
Il calendario Serie A 2025-26 questa domenica punta i riflettori su una sfida fondamentale in ottica qualificazione alla prossima Champions League: Napoli-Roma. Tra le partite di oggi è sicuramente la sfida più affascinante per quanto riguarda i vertici del massimo campionato di calcio.
Le due squadre sono divise da appena tre punti e questo scontro diretto puà dire molto sul destino di entrambe. Da un lato i partenopei, che rischiano una stagione fallimentare qualora non dovessero qualificarsi in Champions. Dall’altro i giallorossi, che invece potrebbero tornare a giocare la coppa dalle grandi orecchie dopo ben 8 anni.
Appuntamento dunque allo stadio Maradona, con inizio alle ore 20:45. Ma dove vedere Napoli-Roma in streaming? Ecco tutte le info.
Napoli-Roma in streaming: dove vedere la diretta
Nella Serie A 2025-26 fa capolino la sfida Napoli-Milan. Come per ogni gara del campionato, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:
|Pacchetto
|Contenuti principali
|Prezzi
|Condizioni di visione
|DAZN FULL (ex Standard)
|– Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)
– Serie BKT completa
– LaLiga spagnola e Liga portoghese
– Serie A femminile
|– Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)
– Annuale rate: 34,99 €/mese
– Mensile flessibile: in promo a 29,99/mese per 6 mesi invece di 44,99€/mese
|– 2 dispositivi sulla stessa rete internet
– Non condivisibile con persone fuori casa
|DAZN FAMILY (ex Plus)
|– Tutti i contenuti del pacchetto FULL
– Visione su due reti internet differenti
|– Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)
– Annuale rate: 59,99 €/mese
– Mensile flessibile: 69,99 €/mese
|– 2 dispositivi su reti diverse
– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa
|DAZN GOAL (ex Goal Pass)
|– Tutta la Serie BKT
– 3 partite per turno di Serie A TIM
– Serie A femminile eBay
– LaLiga spagnola e Liga portoghese
|– Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)
– Annuale rate: 13,99 €/mese
– Mensile flessibile: 19,99 €/mese
|– 2 dispositivi sulla stessa rete internet
– Condivisione solo in ambito domestico
|DAZN MYCLUB PASS
|– Tutte le partite della propria squadra in Serie A
– Show pre e post-partita
– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand
|– 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate
|– 2 dispositivi sulla stessa rete internet
– Segui solo la tua squadra del cuore
Ghiottissima l’occasione dell’offerta DAZN sul piano Full: ora è in sconto a 29,99€ al mese per 6 mesi, invece di 44,99€. Si tratta del piano mensile, non annuale: si rinnova di mese in mese e puoi disdirlo quando vuoi.
L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.
Napoli-Roma: le probabili formazioni
In casa Napoli ennesimo forfait della stagione: a tutti gli altri si è aggiunto l’infortunio di McTominay, che non sarà disponibile per il match. Non arrivano buone notizie per Conte, che almeno recupera Gilmour, destinato però a partire dalla panchina. A centrocampo dovrebbe quindi essere ancora Elmas a fare coppia con Lobotka. In fase offensiva Politano agirà più avanzato insieme a Vergara, entrambi alle spalle di Hojlund, mentre Gutierrez è atteso titolare dal primo minuto.
In casa Roma tegola Dybala: prosegue l’assenza dell’argentino. Soulè non è al massimo della condizione, ma resta favorito per una maglia accanto a Pellegrini; qualora non fosse pronto, spazio a Zaragoza. Davanti, invece, Malen sembra destinato alla conferma.
Ecco di seguito le probabili formazioni di Napoli-Roma:
Probabile formazione Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte.
Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.