Napoli Sassuolo, sfida tra Gattuso e De Zerbi: i precedenti

Al San Paolo si sfidano Napoli e Sassuolo, una partita anche tra i due allenatori Gattuso e De Zerbi

Nel pomeriggio di Serie A, allo stadio San Paolo scenderanno in campo Napoli e Sassuolo. Partita tra le due squadre migliori di questo campionato, ma anche una sfida tra due allenatori che col tempo sono arrivati a schierare lo stesso modulo: il 4-2-3-1. Gattuso e De Zerbi, un faccia a faccia che ha quasi sempre visto uscirne vincitore il primo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono 8 i precedenti tra i due allenatori con il tecnico azzurro che ne ha vinti ben cinque; di cui quattro nelle ultime quattro volte che si sono affrontati. Il primo confronto è datato 2016, in un Pisa-Foggia terminato 4-2 per Gattuso. Oltre ai due pareggi, c’è poi l’unica vittoria di De Zerbi nel 2018 in Milan-Benevento 0-1.